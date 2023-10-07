Досконала версія Кім Кардаш'ян: Каньє Вест створив суворий режим для нової дружини

Дружина Каньє Веста Б'янки. Фото: instagram.com/brokengalerie/

Репер Каньє Вест склав цілий режим для нової дружини Б'янки Ченсорі. Репер диктує, що їй носити, чим харчуватися, чого ніколи не говорити і як поводитися.

Про це пише Daily Mail.

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Джерело близьке до Б'янки Ченсорі зізналося, що жінка має виконувати всі забаганки коханого. І, до речі, сама вона не дуже протестує.

"Їй також необхідно їсти певні продукти і тренуватися, навіть якщо Каньє не займається фітнесом. Вона більше не має власної думки, натомість вона підкоряється йому, тому що він переконав її, що вони королівські особи", — розповів інсайдер.

Друзі дівчини висловлювали свої побоювання щодо її стосунків із власником бренду Yeezy. Вони відчайдушно намагалися зв'язатися з Б'янкою, на що отримали коротку відповідь: "Відваліть".

"Вона закрилася від усіх і послала куди подалі одного зі своїх колишніх друзів, коли він спробував запитати, чи гаразд вона. Б'янка каже, що друзі просто заздрять її популярності", — додало джерело.

Ченсорі — дочка відомого австралійського гангстера. Вона виросла в багатому районі Мельбурна та відвідувала престижну баптистську гімназію Кері. Один з її колишніх однокласників описав дівчину як "товариську".

"Всі вкрай стурбовані. Вона не така. Вона неймовірно відверта і жива людина. Каньє намагається перетворити Б'янку на радикальну версію Кім Кардаш'ян. Різниця в тому, що коли Кім була з Каньє, його поважали у світі моди. З того часу він втратив цю повагу", — підсумував інсайдер.

46-річний Каньє Вест та 28-річна Б'янка Ченсорі під час відпочинку в Італії викликали в країні громадський резонанс. Місцеві жителі обурилися зовнішнім виглядом дружини репера, який вважали "непристойним" та "вульгарним".

Каньє Вест та його колега з бренду Yeezy Бьянка Ченсорі таємно одружилися у січні цього року.

Раніше репер вісім років був одружений з Кім Кардаш'ян. Пара офіційно розлучилася у 2022 році і ділить спільну опіку над чотирма спільними дітьми.