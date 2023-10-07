Досконала версія Кім Кардаш'ян: Каньє Вест створив суворий режим для нової дружини

Жена Канье Веста Бьянки. Фото: instagram.com/brokengalerie/

Рэпер Канье Уэст составил целый режим для новой жены Бьянки Ченсори. Рэпер диктует, что ей носить, чем питаться, чего никогда не говорить и как себя вести.

Об этом пишет Daily Mail.

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Источник близкий к Бьянке Ченсори признался, что женщина должна выполнять все прихоти любимого. И, кстати, сама она не слишком протестует.

"Ей также необходимо есть определенные продукты и тренироваться, даже если Канье не занимается фитнесом. Она больше не имеет собственного мнения, но она подчиняется ему, потому что он убедил ее, что они королевские особы", — рассказал инсайдер.

Друзья девушки высказывали опасения относительно ее отношений с владельцем бренда Yeezy. Они отчаянно пытались связаться с Бьянкой, на что получили краткий ответ: "Отвалите".

"Она закрылась от всех и послала куда подальше одного из своих бывших друзей, когда он попытался спросить, в порядке ли она. Бьянка говорит, что друзья просто завидуют ее популярности", — добавил источник.

Ченсори — дочь известного австралийского гангстера. Она выросла в богатом районе Мельбурна и посещала престижную баптистскую гимназию Кэри. Один из ее бывших одноклассников описал девушку "дружелюбной".

"Все крайне обеспокоены. Она не такая. Она невероятно откровенный и живой человек. Канье пытается превратить Бьянку в радикальную версию Ким Кардашьян. Разница в том, что когда Ким была с Канье, его уважали в мире моды. С тех пор он потерял это уважение", — подытожил инсайдер.

46-летний Канье Уэст и 28-летняя Бьянка Ченсори во время отдыха в Италии вызвали в стране общественный резонанс. Местные жители возмутились внешним видом супруги рэпера. Канье Уэст и Бьянка Ченсори тайно поженились в январе этого года.

Ранее рэппер восемь лет был женат на Ким Кардашьян. Пара официально развелась в 2022 году и делит общую опеку над четырьмя общими детьми.