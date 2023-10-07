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Не довго горював: Каньє Вест одружився вже за місяць після розлучення з Кім Кардаш'ян

7 жовтня 2023 12:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Не довго горював: Каньє Вест одружився вже за місяць після розлучення з Кім Кардаш'ян
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/lofficielbrasil/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Репер Канье Вест і Б'янка Ченсорі офіційні одружені. Вони узаконили свої відносини в Каліфорнії конфіденційно, саме тому інформація про церемонію не стала загальнодоступною.

Про це пише Daily Mail.

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Офіційно одружені

Союз Веста і Ченсорі зареєстрував Джеймс Мейфілд. За 385 доларів Мейфілд проводить виїзні церемонії і не вимагає присутності свідків.

 

На початку року в пресі почали писати, що репер таємно одружився з Б'янкою Ченсорі. Папараці тоді помітили обручку на його безіменному пальці. Однак інсайдери тоді повідомили, що церемонія не мала юридичної сили.

"Каньє має статус мегазірки вже два десятиліття, його популярність продовжує рости, а перша жінка майже весь час жила перед камерою. У відносинах Б'янки і Каньє зовсім інша атмосфера. Вони дуже закриті, ласкаві і віддані один одному. Я не думаю, що хтось, крім них, точно знає, як все сталося", — сказав інсайдер, пояснюючи, чому репер вирішив зберегти важливу подію у таємниці.

Судячи з документів, церемонія відбулася 20 грудня 2022 року — всього через місяць після того, як Каньє завершив шлюборозлучний процес з Кім Кардаш’ян.

Нагадаємо, скандальна дружина Каньє Веста у спідньому здійняла фурор серед натовпу.

Раніше дружина Каньє Веста розгнівала італійців своїми занадто відвертими виходами.

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