Ледь не згоріла з сорому: Кім Кардаш'ян підвели латексні штани під час конференції

Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян згадала, як одягла латексні штани на конференцію iConnections. Модний вибір зірки виявився невдалим, і став причиною конфузу.

Про це пише Daily Mail.

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У новому випуску телешоу The Kardashians, яікий з'явився на платформі Hulu, Кім поділилася подробицями конфузу. 42-річна знаменитість розповіла про невдалий момент, який відбувся під час заходу. Тоді для публічного виступу вона одягла вкорочений топ, штани, чоботи на шпильці і довгий жакет. За словами Кардаш'ян, у середині конференції вона відчула дискомфорт у зоні сідниць.

Кем Кардаш'ян. Фото: Hulu

Кем Кардаш'ян. Фото: Hulu

Після закінчення конференції телезірка вирушила до вбиральні та побачила, що матеріал на штанах тріснув.

"Сидячи на сцені, я відчувала, що щось не те зі мною відбувається. Я згорала з сорому", — поділилася вона.

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