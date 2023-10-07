Ледь не згоріла з сорому: Кім Кардаш'ян підвели латексні штани під час конференції

Ледь не згоріла з сорому: Кім Кардаш'ян підвели латаксні штани під час конференції
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян згадала, як одягла латексні штани на конференцію iConnections. Модний вибір зірки виявився невдалим, і став причиною конфузу.
Про це пише Daily Mail.
Невдалий модний образ
У новому випуску телешоу The Kardashians, яікий з'явився на платформі Hulu, Кім поділилася подробицями конфузу. 42-річна знаменитість розповіла про невдалий момент, який відбувся під час заходу. Тоді для публічного виступу вона одягла вкорочений топ, штани, чоботи на шпильці і довгий жакет. За словами Кардаш'ян, у середині конференції вона відчула дискомфорт у зоні сідниць.
Після закінчення конференції телезірка вирушила до вбиральні та побачила, що матеріал на штанах тріснув.
"Сидячи на сцені, я відчувала, що щось не те зі мною відбувається. Я згорала з сорому", — поділилася вона.
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