Пришлось накладывать швы: стало известно, чем закончилась одна из ссор Бритни Спирс с мужем

Певица Бритни Спирс с мужем Сэмом Асгари. Фото: instagram.com/britneyspears/

Все больше становится известно подробностей эмоционального брака певица Бритни Спирс. В свое время звезда разбила себе голову во время драки со своим мужем Сэмом Асгари перед их разводом.

Об этом пишет Page Six.

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В фильме "Бритни Спирс: Развод и отчаяние", который транслировался в четверг на телеканале Fox, рассказали, что пара однажды поссорилась в Лондоне, все закончилось тем, что певица получила серьезные травмы и нуждалась в медицинской помощи.

"Она с Сэмом были в гостиничном номере, и ссора стала настолько ужасной, что Спирс споткнулась и ударилась о журнальный столик, разбив голову. Ей требовались швы", — говорится в фильме.

Стало известно, что предполагаемая "переменчивость" Спирс в конце концов стала "слишком тяжелой" для Асгари, поэтому 16 августа актер обратился в суд, чтобы расторгнуть их брак через 14 месяцев после свадьбы.

Ранее издание сообщало, что 29-летняя Асгари подозревал, что 41-летняя Спирс изменяла ему с сотрудником в ее доме, и что поп-звезда однажды физически напала на мужа, когда тот спал, оставив у него синяк под глазом. Однако источники, близкие к Спирс, опровергли эти обвинения.

Напомним, Сэм Асгари шокировал подробностями брака с Бритни Спирс.

Ранее мы рассказывали, какое состояние Бритни и на что претендует ее муж, который подал на развод.