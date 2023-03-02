Звездная премьера мультфильма Мавка. Лесная песня

Премьера фильма "Мавка. Лесная песня"

В широкий национальный прокат вышла долгожданная анимационная лента "Мавка. Лесная песня". Во Львове и Киеве прошли допремьерные показы. В столице на торжественное мероприятие пришли немало украинских знаменитостей.

Об этом на своем сайте сообщает Госкино.

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Впервые свою работу на большом экране увидели звездные голоса мультфильма — фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина, лидер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, народная артистка Украины Нина Матвиенко, актеры Наталка Денисенко, Назар Заднепровский и Андрей Мостренко.

"Я видела мультфильм от начала и до конца, потому что я озвучила главную роль и видела все эти кадры. Я ожидала, что будет классно, почти все по сюжету я знала, как будет, но когда ты видишь полную картину, это до мурашек. Во время некоторых сцен я сидела и плакала. Я в восторге, очень крутая работа. Горда, что присоединилась", — рассказала Наталья Денисенко.

"Только что посмотрел мультфильм "Мавка. Лесная песня", где озвучивал, Духа Природы — Того, Что в Скале Сидит. Я же не знал, насколько будет сложным сюжет, драматичным: он и о жизни, и о смерти, о любви, о дружбе, о взаимодействии, о гневе, о ярости", — прокомментировал Олег Скрипка.

В столице поздравить команду ленты пришли немало представителей шоу-бизнеса: певицы Оля Полякова, Анна Тринчер, актеры Ксения Мишина, Григорий Бакланов, Алексей Тритенко, режиссер Ахтем Сеитаблаев и другие.

Напомним, ранее мы писали, что впервые в истории Саудовской Аравии на больших экранах показали украинский фильм, а именно мультфильм "Мавка. Лесная песня". Также мы рассказывали, что музыкальные исполнители Артем Пивоваров и Христина Соловий презентовали клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня".