Драма на реальных событиях с Ди Каприо и прощание Майкла Кейна — кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Убийцы цветочной луны". Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли шесть фильмов. Среди них, в частности, многомиллионный фильм Мартина Скорсезе с оскароносными Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, который длится более трех часов.

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Убийцы цветочной луны (США)

В основе сюжета книга Эрика Рота основана на реальных событиях. Готовясь к съемкам, Скорсезе общался с вождем племени оседжей и корректировал фильм. Все съемки проводились в штате Оклахома. Именно в этой местности происходили упомянутые события. Бюджет фильма составил немалые 200 млн долларов.

По сюжету индейцы из племени оседжей в 1920-х годах нашли на своих землях фонтаны из нефти. Месторождения оказались чрезвычайно прибыльными, так что индейцы были очень богатыми. В эти края к своему дяде Уильяму (Роберт Де Ниро) в поисках работы приехал Эрнест (Леонардо Ди Каприо), ветеран Первой мировой войны. Уильям взял Эрнеста под опеку и часто давал советы и наставления.

Тролли: Снова вместе (США)

Это уже третий мультфильм в популярной франшизе о певческих троллях. К озвучиванию своих ролей вернулись все актеры и певцы, задействованные в предыдущих частях. Также к творческому коллективу добавились и новые голоса. О работе над этим фильмом было объявлено в ноябре 2021 года.

Певец Джастин Тимберлейк, озвучивающий главного героя, выразил заинтересованность в том, чтобы на экраны вышло не менее семи анимационных фильмов об этих персонажах. Главную женскую роль озвучила актриса Анна Кендрик. По сюжету, после всех приключений, пережитых вместе, Поппи и Бранч наконец-то официально стали парой. Вместе с четырьмя старшими братьями Бранч выходил на сцену, а фанатки падали с ног от восторга.

Большой беглец (Великобритания)

Драма основана на реальных событиях, произошедших летом 2014 года. Тогда внимание прессы было приковано к смелому дедушке, игнорируя величественные речи мировых лидеров. Во время съемок фильма использовали воспоминания Бернарда Джордана.

Главную роль сыграл 90-летний Майкл Кейн, недавно официально завершивший свою карьеру. Эта картина стала последней в его фильмографии.

Терриконы (Украина)

Документальная лента режиссера Тараса Томенко была представлена на Берлинском кинофестивале за четыре дня до полномасштабного вторжения. В начале войны, которая идет уже девять лет, ракета, выпущенная российскими войсками в новогоднюю ночь, навсегда изменила жизнь 15-летней Насте и ее брата, убив отца и разрушив дом.

Они живут в шахтерском городе Торецке на линии разграничения в 500 метрах от фронта. Девушка изредка ходит в полуразрушенную школу, слушает музыку и собирает металлолом с родственниками, чтобы выжить.

В ловушке демона (США)

Фильм одновременно является ужасами и комедией. По сюжету, с друзьями детства Энди и Брайсом в подростковом возрасте произошло нечто, что до сих пор не дает обоим покоя. С тех пор они не общались, вот наконец решили возобновить отношения. Брайс стал голливудской звездой, а Энди снимает видео для YouTube, в которых грубо шутит над всеми окружающими.

Давние друзья, а также друзья Энди, которые помогают ему готовить контент, отправляются вместе в огромный пустой дом. Он расположен в отдаленной местности, поэтому компания никому не мешает.

Опасные воды (США)

По сюжету триллера Роуз должен отправиться вместе со своей матерью и ее новым бойфрендом Дереком в путешествие на яхте. Девушка не в восторге от того, что ей придется провести ближайшие дни в замкнутом пространстве с мужчиной, которую она увидит впервые. Роуз соглашается в ожидании приятных развлечений, однако почти сразу понимает, что стоило прислушиваться к своей интуиции. Дерек оказывается совсем не таким милым, каким изображала его мать.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат в прошлом месяце. Также мы рассказывали, что как прошла звездная премьера фильма "Большая прогулка".