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Дрейк зупинив концерт та дав грошову обіцянку шанувальниці

8 жовтня 2023 08:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дрейк зупинив концерт та дав грошову обіцянку шанувальниці
Канадський репер Дрейк. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На тлі новин про призупинення музичної кар'єри через проблеми зі здоров'ям, канадський репер Дрейк на своєму концерті підтримав одну з шанувальниць. 36-річний виконавець пообіцяв їй допомогти, зокрема й грошима. 

Про це повідомляє видання Page Six. 

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Благодійність від Дрейка

Репер призупинив свій концерт в Торонто (Канада), щоб запропонувати покрити медичні витрати шанувальниці, в якої виявили розсіяний склероз. Володар премії "Ґреммі" пообіцяв також познайомити її зі своїм давнім музичним продюсером Ноа "40" Шебібом, який також страждає на це захворювання.

"Я заплачу скільки завгодно, щоб ви отримали найкращу допомогу у світі, я вам це обіцяю. Ви знаєте, мій брат "40" — один із найсильніших людей на Землі, і він бореться з багатьма речами", — сказав Дрейк.

У Шебіба, який працював над численними хітами з канадським репером, діагностували хронічне захворювання понад десять років тому. Розсіяний склероз — це захворювання, яке вражає мозок і центральну нервову систему, потенційно спричиняючи оніміння, поколювання, зміни настрою, проблеми з пам’яттю, біль, втому, сліпоту та параліч.

Щодо самого Дрейка, то він бере перерву у музичній кар'єрі через проблеми зі здоров'ям. Репер багато років страждає через хворий шлунок, тому має намір серйозно взятися за лікування. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шерон Стоун зізналась у наявності в неї інвалідності. Також ми розповідали про зізнання Дрейка, чому він досі неодружений.

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