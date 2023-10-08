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Дрейк остановил концерт и дал денежное обещание поклоннице

8 октября 2023 08:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дрейк остановил концерт и дал денежное обещание поклоннице
Канадский рэпер Дрейк. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На фоне новостей о приостановке музыкальной карьеры из-за проблем со здоровьем, канадский рэпер Дрейк на своем концерте поддержал одну из поклонниц. 36-летний исполнитель пообещал ей помочь, в том числе и деньгами.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Рэпер приостановил свой концерт в Торонто (Канада), чтобы предложить покрыть медицинские расходы поклонницы, у которой обнаружили рассеянный склероз. Обладатель премии "Грэмми" пообещал также познакомить ее со своим давним музыкальным продюсером Ноа "40" Шебибом, который также страдает этим заболеванием.

"Я заплачу сколько угодно, чтобы вы получили лучшую помощь в мире, я вам это обещаю. Вы знаете, мой брат "40" — один из сильнейших людей на Земле, и он борется со многими вещами", — сказал Дрейк.

У Шебиба, работавшего над многочисленными хитами с канадским рэпером, диагностировали хроническое заболевание более десяти лет назад. Рассеянный склероз — это заболевание, поражающее мозг и центральную нервную систему, потенциально вызывая онемение, покалывание, изменения настроения, проблемы с памятью, боль, усталость, слепоту и паралич.

Что касается самого Дрейка, то он берет перерыв в музыкальной карьере из-за проблем со здоровьем. Рэпер много лет страдает из-за больного желудка, поэтому намерен серьезно взяться за лечение.

Напомним, ранее мы писали, что Шэрон Стоун призналась в наличии у нее инвалидности. Также мы рассказывали о признании Дрейка, почему он до сих пор холост.

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