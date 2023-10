Рэпер Drake неожиданно решил взять паузу в карьере

Рэпер Drake. Фото: instagram.com/champagnepapi/

Рэпер Drake объявил, что берет перерыв в музыкальной карьере. Артист решил сосредоточиться на своем здоровье после проблем с желудком.

Об этом пишет The Guardian.

Проблемы со здоровьем вынудили артиста поставить карьеру на паузу

Звезда возьмет отпуск примерно на год. Он должен был выступить с концертами в своем родном городе Торонто в ночь на пятницу и субботу. Несколько запланированных выступлений было перенесено после его заявления.

В радиопрограмме SiriusXM Table for One 36-летний репер сказал: "Скажу честно, я, вероятно, не буду заниматься музыкой. Мне нужно сосредоточиться на своем здоровье, прежде всего, и я скоро об этом расскажу. Ничего страшного, но, знаете, я хочу, чтобы люди были здоровыми, и у меня были безумные проблемы в течение многих лет с желудком. Я собираюсь на время закрыть дверь в студию. Я даже не знаю на сколько. Возможно на год, а возможно, немного дольше".

Он должен выступать в Денвере, Новом Орлеане, Нэшвилле и Колумбусе, штат Огайо. Обложку For All the Dogs, его девятого студийного альбома, нарисовал его пятилетний сын Адонис, также снявшийся в музыкальном видео на сингл-трек 8AM in Charlotte и читающий рэп на трек Daylight.

