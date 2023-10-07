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Рэпер Drake неожиданно решил взять паузу в карьере

7 октября 2023 11:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Рэпер Drake неожиданно решил взять паузу в карьере
Рэпер Drake. Фото: instagram.com/champagnepapi/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Рэпер Drake объявил, что берет перерыв в музыкальной карьере. Артист решил сосредоточиться на своем здоровье после проблем с желудком.

Об этом пишет The Guardian.

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Звезда возьмет отпуск примерно на год. Он должен был выступить с концертами в своем родном городе Торонто в ночь на пятницу и субботу. Несколько запланированных выступлений было перенесено после его заявления.

В радиопрограмме SiriusXM Table for One 36-летний репер сказал: "Скажу честно, я, вероятно, не буду заниматься музыкой. Мне нужно сосредоточиться на своем здоровье, прежде всего, и я скоро об этом расскажу. Ничего страшного, но, знаете, я хочу, чтобы люди были здоровыми, и у меня были безумные проблемы в течение многих лет с желудком. Я собираюсь на время закрыть дверь в студию. Я даже не знаю на сколько. Возможно на год, а возможно, немного дольше".

 

Он должен выступать в Денвере, Новом Орлеане, Нэшвилле и Колумбусе, штат Огайо. Обложку For All the Dogs, его девятого студийного альбома, нарисовал его пятилетний сын Адонис, также снявшийся в музыкальном видео на сингл-трек 8AM in Charlotte и читающий рэп на трек Daylight.

Ранее рэпер Drake признался, почему до сих пор холост.

Напомним, Хелли Берри ответила Drake, который без согласия использовал ее фото.

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