Репер Дрейк зізнався, чому досі неодружений

Репер Дрейк. Фото: instagram.com/champagnepapi/

Репер Дрейк зізнався, що у питаннях одруження покладається на Божий план. П'ятиразовий володар Греммі розповів, чому він ще ні з ким не одружувався.

Про це пише Page Six.

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36-річний хітмейкер назвав поняття шлюбу "справою давніх часів". Але він переконує, одного разу це таки станеться.

"Не знаю. Здається, це щось із давніх часів чи щось таке. Я думаю, що врешті-решт це зроблю. Я не знаю, я не думаю, що можу запропонувати комусь те, що вони шукали б. Якусь стабільність. Я вважаю, що моє життя, моя робота — мій пріоритет. Я не хочу одружуватися, тому що я просто не хочу когось розчаровувати", — розповів музикант і сказав, що він не може запропонувати відданість стосункам "на цьому етапі" свого життя.

Дрейк, якого протягом багатьох років пов’язували з Рашидою Джонс, Тайрою Бенкс, SZA, Джулією Фокс і Ріанною, сказав, що він не бачить себе у союзі з іншою знаменитістю.

"Напевно, я не одружуся із кимось відомим. Відомі люди насправді не не такі вже й інтригуючі", — говорить репер.

А на питання про те, які якості він шукає в другій половинці, репер відповів, що "особистість".

Хоча він ніколи не був заручений, репер потрапив у заголовки газет у грудні 2022 року, після демонстрації прикрашеного діамантами намиста з обручок, які він думав дарувати жінкам.

Дрейк є батьком сина Адоніса від французької художниці та колишньої зірки дорослого кіно Софі Бруссо. Дрейк підтвердив, що у нього є син, у своєму альбомі 2018 року Scorpion.

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