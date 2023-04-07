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Дрес-код у білому: Камалія показала своїх доньок та чоловіка у новому кліпі

7 квітня 2023 16:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка KAMALIYA з чоловіком та доньками. Фото: менеджмент артистки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Під час повномасштабної війни співачка Камалія (KAMALIYA)  вже встигла презентувати декілька пісень та відеокліпів на них. Зазвичай, режисеркою виступає Олена Вінярська. Не стало виключенням і відео на нову пісню Камалії "Єдина Україна". 

Кліп з’явився на YouTube каналі артистки. 

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У зйомках відео взяли участь чоловік співачки, пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур та доньки Арабелла і Мірабелла. Дівчата, яким цього року виповниться 10 років, у новому відео помітно подорослішали. Родина та музиканти Камалії з’являються у білих образах, які, за словами артистки, стали своєрідним символом світлого майбутнього України. 

"Найголовніший  меседж пісні "Єдина Україна"  — ми, українці, тут, на своїй рідній землі, і ніхто не зможе у нас її відібрати! Вірю, що наша перемога зовсім близько", — прокоментувала прем’єру Камалія.  

У травні цього року співачка планує презентувати альбом україномовних пісень та благодійний тур містами України.

Нагадаємо, раніше Камалія зізналась, що отримувала дзвінки від путіна та згадала, як виступала перед ним. Також ми писали, що Камалія презентувала кліп на пісню "Світло є!", в якому також з'явились її чоловік та доньки.

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