Дресс-код в белом: Камалия показала своих дочерей и мужа в новом клипе

Певица KAMALIYA с мужем и дочерьми. Фото: менеджмент артистки

Во время полномасштабной войны певица Камалия (KAMALIYA) уже успела презентовать несколько песен и видеоклипов на них. Как правило, режиссером выступает Елена Винярская. Не стало исключением и видео на новую песню Камалии "Єдина Україна".

Клип появился на YouTube канале артистки.

Читайте также:

В съемках видео приняли участие муж певицы, пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур и дочери Арабелла и Мирабелла. Девочки, которым в этом году исполнится 10 лет, в новом видео заметно повзрослели. Семья и музыканты Камалии появляются в белых образах, которые, по словам артистки, стали своеобразным символом светлого будущего Украины.

"Самый главный месседж песни "Єдина Україна" — мы, украинцы, здесь, на своей родной земле, и никто не сможет у нас ее отобрать! Верю, что наша победа совсем близка", — прокомментировала премьеру Камалия.

В мае этого года певица планирует презентовать альбом украиноязычных песен и благотворительный тур по городам Украины.

Напомним, ранее Камалия призналась, что получала звонки от путина и вспомнила, как выступала перед ним. Также мы писали, что Камалия представила клип на песню "Світло є!" , в котором появились ее муж и дочери.