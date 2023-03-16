Скільки Disney заплатив за показ трейлера нової Русалоньки під час премії "Оскар"

Акторка Голлі Бейлі в ролі Русалоньки

На 95-й церемонії вручення премії "Оскар" показали перший трейлер фільму "Русалонька" режисера Роба Маршала. У двохвилинному ролику від Disney з’явились Голлі Бейлі, Джон Гауер-Кінг, Хав'єр Бардем і Мелісса Маккарті, які виконали головні ролі у фільмі. І кінокомпанія заплатила за це кругленьку суму.

Про це повідомляє видання IndieWire.

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Телемережа ABC запропонувала всім кіностудіям спонсорувати можливість інтеграції, за допомогою якої актори, пов’язані з їхніми проєктами, могли вийти на сцену "Оскара" та поговорити про фільми, перш ніж показати рекламу. Тільки Disney Studios і Warner Bros. прийняли цю пропозицію. Фактично це був третій рік спонсорованих інтеграцій на церемонії "Оскар", яка щорічно транслюється на ABC.

Disney виділив понад 10 мільйонів доларів, щоб представити трейлеру під час трансляції премії, що набагато вище за стандартну вартість 30-секундного ролика. Середній прайс — до 2 млн доларів. Попри те, що компанія ABC є флагманською власністю Disney, кіностудія таки заплатила гроші.

"Фактично гроші переходили з рук в руки", — повідомили інсайдери виданню.

Про трейлер та фільм

У відео русалонька Аріель у виконанні 22-річної Холлі Бейлі знайомиться з принцом Еріком (Джон Гауер-Кінг), рятуючи його під час аварії корабля, і просить допомоги у злодійки Урсули (Мелісса Маккарті). Застерігає головну героїню від помилок через любов до принца її батько, король підводного царства Тритон, якого зіграв 54-річний іспанський актор Хав'єр Бардем.

Мюзикл "Русалонька" режисера Роба Маршалла — це рімейк однойменного мультфільму студії Watl Disney 1989 року. Проєкт розкритикували у соцмережах через те, що вперше в історії казки головну героїню грає темношкіра акторка. Прем'єра картини запланована на 23 травня цього року.

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