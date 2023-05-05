Дрю Бэрримор отказалась вести престижную премию из-за забастовки сценаристов в США

Американская актриса Дрю Бэрримор. Фото: Instagram/drewbarrymore

В преддверии престижная кинопремия MTV Movie & TV Awards объявила имена звездных ведущих. Впрочем, одна из них, а именно американская актриса Дрю Бэрримор, отказалась появляться на сцене.

Об этом сообщает издание Variety.

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Почему Бэрримор отказалась

48-летняя актриса покинула пост ведущей церемонии вручения наград MTV в знак поддержки и солидарности с бастующими членами Гильдии сценаристов США. Впрочем, в знак доброй воли MTV Бэрримор согласилась вернуться в следующем году.

Церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards пройдет уже в это воскресенье, 7 мая. Впрочем, состояние шоу все еще меняется каждый день, поскольку продюсеры возвращаются к своим планам на случай более жестких страйков и ждут, чтобы увидеть, кто из их ведущих, номинантов и гостей все еще желает и может появиться в телевизионной трансляции.

Причина забастовки

Протест Гильдии сценаристов начался 2 мая. Причины — низкий уровень заработной платы, борьба за авторское право, плохие условия труда и сорванное соглашение с Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount и Sony.

Переговоры длились шесть недель. Гильдия сценаристов отметила, что стриминговые компании и студии не согласились на гарантии уровня еженедельной занятости.

Напомним, ранее мы писали, что премия "Оскар" сменила правила для членов жюри и запретила им устраивать вечеринки и не только. Также мы рассказывали, сколько компания Disney заплатила за показ трейлера новой Русалочки во время премии "Оскар-2023".