Премія "Оскар" змінила правила для членів журі та заборонила їм влаштовувати вечірки і не тільки

Локація проведення церемонії "Оскар". Фото: Wikimedia Commons

Американська академія кінематографічних мистецтв та наук переглянула правила проведення передвиборчої кампанії на здобуття "Оскара". Зміни стосуватимуться обговорення премії у соціальних мережах, ЗМІ та на різних публічних майданчиках.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Нові правила тепер забороняють членам Академії використовувати соціальні мережі для заохочення чи відмовляння інших членів голосувати за будь-який фільм, виступ чи досягнення. Вони також більше не зможуть анонімно повідомляти ЗМІ про свій вибір.

"Ви не маєте права обговорювати свої переваги при голосуванні та переваги інших членів на публічному форумі. Це включає порівняння або ранжування кінофільмів, виступів або досягнень у зв'язку з голосуванням. Це також включає анонімне спілкування з пресою", — йдеться у заяві Академії.

Крім того, членам ради керуючих Академії повністю заборонено проводити приватні заходи, збори, кінопокази або бути модератором заходів, якщо вони не мають прямого відношення до фільму.

Причини подібних обмежень

Зміни до правил були внесені після низки інцидентів. Так, організаторам "Оскара" не сподобалося, що продюсер фільму "Топ Ґан: Меверік" Джеррі Брукхаймер влаштував вечірку у своєму будинку в Беверлі-Гіллз, на якій були присутні кілька членів журі премії. У статуті Академії йдеться про те, що після оголошення номінантів компанії не можуть "запрошувати учасників на будь-які вечірки, вечері, ланчі або інші непоказові заходи, що сприяють просуванню фільмів-номінантів".

Причиною для встановлення нових правил послужила і провокаційна історія із номінацією "Найкраща жіноча роль". У завершальний день голосування акторка Мішель Єо опублікувала у соцмережі скріншоти статті Vogue, в якій автор високо оцінила її гру та пояснила, чому інша номінантка Кейт Бланшетт не має шансів на перемогу.

Пізніше Єо видалила публікацію і отримала бажану статуетку. Тепер посилання на конкурентів у соціальних мережах з боку номінантів чи рекламних команд фільмів заборонене.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стала відома дата проведення церемонії нагородження "Оскар" 2024 року. Також ми розповідали, скільки компанія Disney заплатила за показ трейлера нової Русалоньки під час премії "Оскар-2023".