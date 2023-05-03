Друг Олега Винника рассказал, откуда певец берет деньги на жизнь в Германии

Певец Олег Винник. Фото: Facebook/groups/202958733588555

Исчезновение певца Олега Винника из соцсетей и медийного пространства, а также его молчание дало основания для многочисленных слухов о нем. Все точки над "і" расставил друг певца музыкант и военный ВСУ Роман Недзельский. Он опроверг слухи об онкологии Винника и рассказал, на какие деньги, кроме сбережений, артист живет в Германии.

Защитник Украины раскрыл немало подробностей из жизни певца в интервью на YouTube-канале Rostyslove Production.

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Откуда получает деньги Винник

По словам Недзельского, Олег, несмотря на отсутствие концертной деятельности, имеет заработок за границей. Винник получает роялти.

"Он солист самых известных мюзиклов в Европе. И до сегодняшнего дня он получает роялти от своей работы, от той работы, которую он делал на протяжении тех восьми лет. Олег имеет поклонников по всему миру. Он часто ездил по всем диаспорам", — рассказал Недзельский.

При этом он не подтвердил, что Олег Винник за последнее время изъявлял желание выступать в Украине или общаться со своими поклонниками.

Напомним, ранее мы писали, что продюсер Винника сообщил, когда расскажет всю правду о сотрудничестве с певцом. Также мы рассказывали о разводе Романа Недзельского с певицей и общественным деятелем Оксаной Билозир.