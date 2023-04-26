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"Онкології не має, готує нове концертне шоу": зірковий друг Винника зробив сенсаційну заяву

26 квітня 2023 18:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Онкології не має, готує нове концертне шоу": зірковий друг Винника зробив сенсаційну заяву
Співак Олег Винник. Фото: Instagram/olegg.vynnyk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зникнення співака Олега Винника з соцмереж та медійного простору, а також його мовчання дало підстави для численних чуток про нього. Зіркові блогери запевняють, що він хворіє на онкологію, а його репертуар ледь не розпродають. Всі крапки над "і" розставив друг Винника, музикант та військовий ЗСУ Роман Недзельський.

Захисник України розкрив чимало подробиць з життя співака в інтерв'ю на YouTube-каналі Rostyslove Production.

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Онкології не має

Недзельський повідомив, що за декілька хвилин до запису інтерв’ю спілкувався з Винником. Той був в чудовому настрої та працював над новим матеріалом. Ніякої онкології в співака не має, запевнив Роман. 

"Він бодрячком. Була неприємна хвороба, і вона досі триває. Але це не пов’язано з онкологією. У чоловіків ближче до 50 починають спливати наслідки їхнього життя. Все почалося з ковіду ще до повномасштабної війни. Олег поїхав до Німеччини лікуватися ще до війни, і це дало ускладнення, на жаль. Але люди виживають. Ми сильна нація", — зізнався Недзельський.

Хто видалив контент з соцмереж

За словами Романа, Винник не має жодного відношення до зникнення фото та відео зі своїх сторінок у соцмережах. Це зробили члени його команди. 

"Це менеджмент, вони мали всі паролі. Ми з ним спілкувались, і він сказав, що його просто поставили перед фактом. Навіть мобільні номери, які були, їх ліквідували… Артисти як діти, вони дуже наївні та довірливі. І не завжди читають, що підписують", — зробив гучну заяву Недзельський. 

Так зараз виглядає Instagram сторінка співака Олега Винника. Скриншот: Instagram/olegg.vynnyk

Що готує Винник

Військовослужбовець стверджує, що Олег активно працює в студії в Німеччині, де зараз живе. Винник готує нову концертну програму. Сам Олег так досі й не вийшов на зв’язок з шанувальниками. 

Нагадажмо, раніше ми писали, що продюсер Винника повідомив, коли розповість всю правду про співпрацю зі співаком. Також ми розповідали про розлучення Романа Недзельського зі співачкою та громадською діячкою Оксаною Білозір.

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