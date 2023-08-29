"Друга Ріка" даст 2 концерта на левобережье и правобережье Киева

Группа "Друга Ріка". Фото: менеджмент группы

Группа "Друга Ріка" сыграет два концерта под названием "Світ на різних берегах". Музыканты сыграют две разные программы на левом и на правом берегах столицы 1 и 2 сентября.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

Читайте также:

Сюрприз от "Другої Ріки"

Одноименное название концертов связано с песней "Світ на різних берегах", которая по своему пророческому содержанию стала актуальным отражением последних событий в стране, когда, несмотря на естественное отличие, произошло объединение обществ и государств ради спасения мира.

Группа "Друга Ріка". Фото: менеджмент группы

1 сентября — выступление на правом берегу Киева, и поскольку именно в центральной части мегаполиса бушует активная жизнь города, гостей ожидает мощный рок-сет с фан-зоной. Событие состоится на террасе ТРЦ "Гулливер". Посетители смогут не только спеть с музыкантами любимые песни, но и потанцевать под открытым небом.

Группа "Друга Ріка". Фото: менеджмент группы

2 сентября — концерт на левом берегу, которому присуща более размеренная жизнь, поэтому для слушателей будет звучать акустическая программа "Другая ріка" на террасе ТРЦ River Mall. Кроме того, это последняя возможность для киевлян вживую услышать хиты группы в глубоком и акустическом звучании.

"Недавно мы сообщили нашим поклонникам, что готовим сюрприз. Итак, мы сыграем два концерта, но с максимально контрастным звучанием. Не обязательно ходить на два концерта подряд, но у вас есть уникальный шанс оторваться под рок-программу и расслабиться и почилить на следующий день в сопровождении акустической "Другої Ріки", это такой вариативный перфоманс единения: два берега, два концерта, две программы — одна страна, один город, одна "Друга Ріка", река, которая может быть как бурной, так и спокойной, что мы и продемонстрируем этими двумя выступлениями", — прокомментировал событие фронтмен группы Валерий Харчишин.

Группа "Друга Ріка". Фото: менеджмент группы

Группа "Друга Ріка". Фото: менеджмент группы

Концерты будут носить благотворительный характер, так как часть средств от продажи билетов пойдет на закрытие потребностей ВСУ, запросы на которые группа получает напрямую от военнослужащих.

Недавно "Друга Ріка" отчиталась за сбор для ВСУ. Благодаря поддержке и донатам своих поклонников во время европейского тура музыкантам удалось собрать и передать на закрытие потребностей спецподразделения ГУР МО Украины 1 810 006 гривен, на которые было приобретено 7 квадроциклов. А также музыканты сообщили о закупке оборудования и снаряжения для военных на сумму 343290 грн.

Напомним, Селин Дион отменила мировое турне из-за редкого заболевания.

Ранее Тина Кароль анонсировала первый за полгода всеукраинский тур: какие цены на билеты.