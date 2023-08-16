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Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" вирушає у масштабний світовий тур

16 серпня 2023 13:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" вирушає у масштабний світовий тур
Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Фото: менеджмент гурту
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Український гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" анонсував масштабний благодійний тур "Разом до Перемоги". Гастролі охоплять Європу, Америку, Канаду, Велику Британію, країни Балтії й звісно Україну.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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Незважаючи на те, що завдяки своїм виступам гурт разом з прихильниками зібрали більше 30 мільйонів гривень на допомогу Збройним Силам України протягом 2022 року — вони не зупиняються.

 

Абсолютно усі ці концерти — благодійні. Більша частина виручених коштів спрямовуватимуться на купівлю автомобілів, дронів та інших необхідних речей для Збройних Сил України.

Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" завжди були відомі своїм вмінням творити захоплюючу атмосферу на сцені, а тепер конвертують цю енергію на допомогу Збройним Силам України. Більша частина виручених коштів спрямовуватиметься на купівлю автомобілів, дронів та інших речей, які потребують українські солдати на передовій.

Нагадаємо, Селін Діон скасувала світове турне через рідкісне захворювання.

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