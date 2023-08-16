Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" вирушає у масштабний світовий тур

Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Фото: менеджмент гурту

Український гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" анонсував масштабний благодійний тур "Разом до Перемоги". Гастролі охоплять Європу, Америку, Канаду, Велику Британію, країни Балтії й звісно Україну.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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Незважаючи на те, що завдяки своїм виступам гурт разом з прихильниками зібрали більше 30 мільйонів гривень на допомогу Збройним Силам України протягом 2022 року — вони не зупиняються.

Абсолютно усі ці концерти — благодійні. Більша частина виручених коштів спрямовуватимуться на купівлю автомобілів, дронів та інших необхідних речей для Збройних Сил України.

Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" завжди були відомі своїм вмінням творити захоплюючу атмосферу на сцені, а тепер конвертують цю енергію на допомогу Збройним Силам України. Більша частина виручених коштів спрямовуватиметься на купівлю автомобілів, дронів та інших речей, які потребують українські солдати на передовій.

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