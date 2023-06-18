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Другий сезон серіалу "Гра в кальмара": Netflix показав нових акторів

18 червня 2023 15:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Другий сезон серіалу "Гра в кальмара": Netflix показав нових акторів
Серіал "Гра в кальмара". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Сан-Пауло (Бразилія) пройшла щорічна презентація Tudum стримінгової платформи Netflix. На заході зокрема показали презентацію другого сезону популярного серіалу "Гра в кальмара". Творці шоу познайомили шанувальників шоу з новими акторами. 

Відео доступне для перегляду на YouTube каналі Netflix.

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Подробиці

Шанувальники серіалу знову побачать на екранах вже відомих персонажів: протагоніста (Лі Джон-дже), ведучого (Лі Бен-хон), вербувальника (Гон Ю) та детектива (Ві Ха-джун). До зіркового касту приєднались актори ТЇм Щи-ван, Кан Ха-ниль, Пак Сон-хун та Ян Дон-гін, які постануть у другому сезоні в якості нових героїв. 

Творці серіалу не натякнули на сюжетну лінію і не оголосили дату прем’єри. Залаштунками Tudum подейкували, що "Гра в кальмара" вийде наступного року. Прем'єра першого сезону пройшла у вересні 2021-го. 

Аби чекати серіал було цікавіше, творці відзняли реаліті-шоу Squid Game: The Challenge. В ньому 456 гравців з різних куточків світу змагатимуться за призовий фонд в 4,56 мільйона доларів.  10-серійне реаліті-шоу знімали у Великій Британії. Прем’єра Squid Game: The Challenge відбудеться на Netflix вже у листопаді цього року. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що 78-річну зірку серіалу "Гра в кальмара" викликали до суду. Також ми розповідали, що Netflix показав трейлер документального серіалу про Арнольда Шварценеггера.

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