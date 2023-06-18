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Второй сезон сериала "Игра в кальмара": Netflix показал новых актеров

18 июня 2023 15:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Второй сезон сериала "Игра в кальмара": Netflix показал новых актеров
Сериал "Игра в кальмара". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Сан-Пауло (Бразилия) прошла ежегодная презентация Tudum стриминговой платформы Netflix. На мероприятии показали презентацию второго сезона популярного сериала "Игра в кальмара". Создатели шоу познакомили поклонников шоу с новыми актерами.

Видео доступно для просмотра на YouTube канале Netflix.

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Подробности

Поклонники сериала снова увидят на экранах уже известных персонажей: протагониста (Ли Джон-дже), ведущего (Ли Бен-хон), вербовщика (Гон Ю) и детектива (Ви Ха-джун). К звездному касту присоединились актеры Тем Щи-ван, Кан Ха-ниль, Пак Сон-хун и Ян Дон-гин, которые предстанут во втором сезоне в качестве новых героев.

Создатели сериала не намекнули на сюжетную линию и не объявили дату премьеры. За кулисами Tudum поговаривали, что "Игра в кальмара" выйдет в следующем году. Премьера первого сезона прошла в сентябре 2021 года.

Чтобы ждать сериал было интереснее, создатели отсняли реалити-шоу Squid Game: The Challenge. В нем 456 игроков из разных уголков мира сразятся за призовой фонд в 4,56 миллиона долларов. 10-серийное реалити-шоу снимали в Великобритании. Премьера Squid Game: The Challenge состоится на Netflix уже в ноябре этого года.

Напомним, ранее мы писали, что 78-летнюю звезду сериала "Игра в кальмара" вызвали в суд. Также мы рассказывали, что Netflix показал трейлер документального сериала об Арнольде Шварценеггере.

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