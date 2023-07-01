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Дружина Алека Болдвіна показала пікантне фото чоловіка та натякнула на 11 дітей

1 липня 2023 16:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Алека Болдвіна показала пікантне фото чоловіка та натякнула на 11 дітей
Актор Алек Болдвін з дружиною Гілларією. Фото: instagram.com/hilariabaldwin
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина актора Алека Болдвіна Гілларія привітала його з 11 річницею шлюбу. Жінка обрала оригінальний спосіб висловити свої почуття.

Пікантне фото Гілларія опублікувала у своєму Instagram.

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На знімку, яким поділася дружина Алека Болдвіна, він позує поряд з нею без штанів під час зйомок одного зі своїхпроектів. У дописі до фото Гілларія пожартувала, що попереду у них ще багато років подружнього життя, а можливо ще і 11 дітей та котів.

 

Актор Алек Болдвін з дружиною Гілларією. Фото: instagram.com/hilariabaldwin

"18 дітей? 18. Це вже не бейсбольна команда, а справжня бейсбольна гра!!!", — прокоментував актор пост.

Пара побралася у 2012 році. Гілларія та Алек виховують 7 дітей: Кармен, Рафаеля, Леонардо, Ромео, Едуардо, Маріло та Іларію. За словам жінки, виховання дітей приносить їй задоволення, тим більше, що все у цьому процесі продумано. Діти буквально вишикуються у чергу перед тим, як прийняти ванну. Єдине що непокоїть малюків, це папараці, які часом турбують їх на вулиці.

Нагадаємо, голлівудський актор Алек Болдвін вперше став дідусем. Онуку народила старша донька 65-річного актора, матір’ю якої є інша голлівудська зірка, акторка Кім Бейсінгер.

Раніше танцівник Максим Чмерковський та його дружина, хореографиня Пета Маргатройд вдруге стали батьками. Танцівниця показала, як народжувала сина.

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