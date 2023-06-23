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Дружина Алека Болдвіна знялась у ніжній фотосесії з їхніми сімома дітьми

23 червня 2023 15:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Алека Болдвіна знялась у ніжній фотосесії з їхніми сімома дітьми
Дружина Алека Болдвіна з дітьми. Фото: instagram.com/hilariabaldwin/?hl=ru
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Інструктор з йоги, дружина актора Алека Болдвіна, Гіларія, знялась для журналу Romper. Компанію жінці склали її семеро дітей від шлюбу з актором.

Про це пише видання Romper.

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Обожнюю бути бабусею

Під час фотосесії Гіларія позувала у затишній квартирі разом з малюками Кармен, Рафаелнм, Леонардо, Ромео, Едуардо, Марілу та Іларією. За словам жінки, виховання дітей приносить їй задоволення, тим більше, що все у цьому процесі продумано. Діти буквально вишикуються у чергу перед тим, як прийняти ванну. Єдине що непокоїть малюків, це папараці, які часом турбують їх на вулиці.

 

"Вони почали боятися папараці. Я запевнила дітей, що вони не зайдуть у наш дім, але це як казати дитині, що монстрів не існує. Вони погоджуються, але все одно бояться", — розповіла дружина Алека Болдвіна.

Нещодавно старша донька актора від шлюбу з Кім Бейсінгер, Айрленд, народила первістка. Гілларія також прокоментувала цю новину.

"Я обожнюю бути бабусею, діти теж почуються більш дорослими, син говорить: "Я можу робити це і те, адже тепер дядько". Я постійно щось відправляю Айрленд, якісь речі, рушники", — поділилася Гілларія.

 

Нагадаємо, голлівудський актор Алек Болдвін вперше став дідусем. Онуку народила старша донька 65-річного актора, матір’ю якої є інша голлівудська зірка, акторка Кім Бейсінгер. 

Раніше танцівник Максим Чмерковський та його дружина, хореографиня Пета Маргатройд вдруге стали батьками. Танцівниця показала, як народжувала сина.

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