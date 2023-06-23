Дружина Максима Чмерковського поділилася кадрами з пологового

Танцівник Максим Чмерковский з дружиною. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

Танцівник Максим Чмерковський та його дружина, хореографиня Пета Маргатройд нещодавно вдруге стали батьками. Танцівниця показала, як народжувала сина.

Кадрами з пологового будинку Маргатройд поділилася у своєму Instagram.

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Народимо ще одного?

На відео, яким поділилася Пета Маргатройд вона заходиться у лікарні під час пологів. Також жінка показала чоловіка, який, тримаючи на руках новонародженого сина, питає: "Народимо ще одного?".

Також танцівниця поділилася ніжним сторіз з хлопчиком на руках і сказала, що не може дочекатися, коли поділиться з фоловерами повною історією появи на світ малюка. Зіркове подружжя назвали сина Ріо Джоном.

Пета з новонародженим сином. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

Пара познайомилась у 2009 році, коли працювали разом у Бродвейському шоу. Зустрічатися почали у 2012 році, за три роки заручились і у 2017-му одружились. Згодом у них народився первісток. Танцівники завжди мріяли про другу дитину, і на початку року поділились радісною звісткою.

Щоб завагітніти вдруге, дружині Чмерковського довелося пройти курс лікування.

Раніше стало відомо, що 44-річна зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян чекає на поповнення. Знаменитість та її чоловік давно намагалися стати батьками.

Нагадаємо, скандальна ведуча та акторка Челсі Хендлер знову відзначилась провокативною витівкою. Цього разу дісталося від неї новоспеченим татусям: Роберту Де Ніро та Аль Пачіно.