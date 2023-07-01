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Жена Алека Болдуина показала пикантное фото мужа и намекнула на 11 детей

1 июля 2023 16:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Алека Болдвина показала пикантное фото мужчины и намекнула на 11 детей
Актер Алек Болдуин с женой Хилларией. Фото: instagram.com/hilariabaldwin
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена актера Алека Болдуина Хиллария поздравила его с 11-й годовщиной брака. Женщина выбрала оригинальный способ выразить свои чувства.

Пикантное фото Хиллария опубликовала в своем Instagram.

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На снимке, которым поделась жена Алека Болдуина, он позирует рядом с ней без штанов во время съемок одного из своих проектов. В комментарии к фото Хиллария пошутила, что впереди у них еще много лет супружеской жизни, а возможно, еще и 11 детей и кошек.

 

Актер Алек Болдуин с женой Хилларией. Фото: instagram.com/hilariabaldwin

"18 детей? 18. Это уже не бейсбольная команда, а настоящая бейсбольная игра!!!", — прокомментировал актер пост.

Пара поженилась в 2012 году. Хиллария и Алек воспитывают 7 детей: Кармен, Рафаэля, Леонардо, Ромео, Эдуардо, Марило и Илларию. По словам женщины, воспитание детей доставляет ей удовольствие, тем более что все в этом процессе продумано. Дети буквально выстраиваются в очередь перед тем, как принять ванную. Единственное, что беспокоит малышей, это папарацци, которые иногда подкарауливают их на улице.

Напомним, голливудский актер Алек Болдуин впервые стал дедушкой. Внучку родила старшая дочь 65-летнего актера, матерью которой является другая голливудская звезда, актриса Ким Бейсингер.

Ранее танцовщик Максим Чмерковский и его жена, хореограф Пета Маргатройд во второй раз стали родителями. Танцовщица показала, как рожала сына.

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