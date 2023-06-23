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Жена Алека Болдуина снялась в нежной фотосессии с их семью детьми

23 июня 2023 15:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Алека Болдвина снялась в нежной фотосессии с их семью детьми
Жена Алека Болдуина с детьми. Фото: instagram.com/hilariabaldwin/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

нструктор по йоге, жена актера Алека Болдуина, Хилария, снялась для журнала Romper. Компанию женщине составили ее семь детей от брака с актером.

Об этом пишет издание Romper.

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Обожаю быть бабушкой

Во время фотосессии Хилария позировала в уютной квартире вместе с малышами Кармен, Рафаэлем, Леонардо, Ромео, Эдуардо, Марилу и Илларией. По словам женщины, воспитание детей доставляет ей удовольствие, тем более что все в этом процессе продумано. Дети буквально выстраиваются в очередь перед тем, как принять ванную. Единственное, что беспокоит малышей, это папарацци, которые иногда беспокоят их на улице.

 

"Они начали бояться папарацци. Я заверила детей, что они не зайдут в наш дом, но это как говорить ребенку, что монстров не существует. Они соглашаются, но все равно боятся", — рассказала жена Алека Болдуина.

Недавно старшая дочь актера от брака с Ким Бейсингер, Айрленд, родила первенца. Хиллария также прокомментировала эту новость.

"Я обожаю быть бабушкой, дети тоже чувствуют себя более взрослыми, сын говорит: "Я могу делать это и то, ведь теперь я дядя". Я постоянно что-то отправляю Айрленд, какие-то вещи, полотенца", — поделилась Хиллария.

 

Напомним, голливудский актер Алек Болдуин впервые стал дедушкой. Внучку родила старшая дочь 65-летнего актера, матерью которой является другая голливудская звезда, актриса Ким Бейсингер.

Ранее танцовщик Максим Чмерковский и его жена, хореограф Пета Маргатройд во второй раз стали родителями. Танцовщица показала, как рожала сына.

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