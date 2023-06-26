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Жена Брюса Уиллиса показала дочерям статую их легендарного отца в музее

26 июня 2023 12:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Брюса Уиллиса показала дочерям статую их легендарного отца в музее
Актер Брюс Уиллис с семьей. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хемминг посвящает свое свободное время мужу, борющемуся с деменцией. Недавно женщина вместе с детьми посетила музей, чтобы показать дочерям, какой легендарной фигурой в кино является их отец.

Реакцию девочек Хемминг показала в своем Instagram.

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Брюс Уиллис и его жена Эмма Хеминг вместе воспитывают двух дочерей: 11-летнюю Мэйбел и 9-летнюю Эвелин. Девочки посетили музей Мадам Тюссо посмотреть на восковую копию своего отца.

 

Жена Брюса Уиллиса не упускает возможности показать детям, какой звездой является их отец. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

 

Жена Брюса Уиллиса не упускает возможности показать детям, какой звездой является их отец. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

 

Жена Брюса Уиллиса не упускает возможности показать детям, какой звездой является их отец. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

"Это папа!", — удивленно реагирует на статую отца Эвелин.

Девочки вместе с мамой сделали несколько фото с восковой копией отца и посетили Аллею Славы, где также позировали возле звезды Брюса Уиллиса, которую ему присудили в 2006 году.

Также Хемминг показала снимок, на котором уже фотографировалась с дочками в том же музее 5 лет назад.

У Брюса Уиллиса также есть три дочери от брака с актрисой Дэми Мур: 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 29-летняя Таллуа.

Брюс Уиллис в марте этого года объявил о завершении карьеры из-за диагностированной деменции. Семья актера его поддержала, даже бывшая жена Дэми Мур переехала к нему, чтобы заботиться.

Ранее старшая дочь Брюса Уиллиса, Талулла, признавалась, что сейчас ищет повод быть больше с отцом.

"Каждый раз, когда прихожу к нему, делаю много фото и замечаю, чего раньше не видела. Я сохранила все его голосовые сообщения на флешке, хочу чтобы у меня были воспоминания, которые будут напоминать мне о нем, когда его не будет с нами. Он до сих пор знает, кто я и начинает сиять, когда я появляюсь в комнате", — говорит Таллула.

Напомним, Таллула поделилась подробностями своей борьбы с тяжелой болезнью. Девушка страдала психическими расстройствами.

Ранее жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что их с актером дочь активно заботится об отце. Девочка уделяет свободное время самостоятельному исследованию вопроса лечения болезни.

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