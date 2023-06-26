Жена Брюса Уиллиса показала дочерям статую их легендарного отца в музее
Жена Брюса Уиллиса Эмма Хемминг посвящает свое свободное время мужу, борющемуся с деменцией. Недавно женщина вместе с детьми посетила музей, чтобы показать дочерям, какой легендарной фигурой в кино является их отец.
Реакцию девочек Хемминг показала в своем Instagram.
Гордость семьи
Брюс Уиллис и его жена Эмма Хеминг вместе воспитывают двух дочерей: 11-летнюю Мэйбел и 9-летнюю Эвелин. Девочки посетили музей Мадам Тюссо посмотреть на восковую копию своего отца.
"Это папа!", — удивленно реагирует на статую отца Эвелин.
Девочки вместе с мамой сделали несколько фото с восковой копией отца и посетили Аллею Славы, где также позировали возле звезды Брюса Уиллиса, которую ему присудили в 2006 году.
Также Хемминг показала снимок, на котором уже фотографировалась с дочками в том же музее 5 лет назад.
У Брюса Уиллиса также есть три дочери от брака с актрисой Дэми Мур: 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 29-летняя Таллуа.
Брюс Уиллис в марте этого года объявил о завершении карьеры из-за диагностированной деменции. Семья актера его поддержала, даже бывшая жена Дэми Мур переехала к нему, чтобы заботиться.
Ранее старшая дочь Брюса Уиллиса, Талулла, признавалась, что сейчас ищет повод быть больше с отцом.
"Каждый раз, когда прихожу к нему, делаю много фото и замечаю, чего раньше не видела. Я сохранила все его голосовые сообщения на флешке, хочу чтобы у меня были воспоминания, которые будут напоминать мне о нем, когда его не будет с нами. Он до сих пор знает, кто я и начинает сиять, когда я появляюсь в комнате", — говорит Таллула.
Напомним, Таллула поделилась подробностями своей борьбы с тяжелой болезнью. Девушка страдала психическими расстройствами.
Ранее жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что их с актером дочь активно заботится об отце. Девочка уделяет свободное время самостоятельному исследованию вопроса лечения болезни.