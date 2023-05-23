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Жена Брюса Уиллиса рассказала, как их дочь заботится о больном отце

23 мая 2023 19:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Брюса Вілліса розповіла, як їхня донька піклується про хворого батька
Эмма Хэмминг и Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/emmahemingwillis
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена больного деменцией актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что их с актером дочь активно заботится об отце. Девочка уделяет свободное время самостоятельному исследованию вопроса лечения болезни.

Видео, на котором рассказала об этом, Эмма запостила на своей странице в Instagram.

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В прошлом году стало известно, что актер Брюс Уиллис болен деменцией, которая не поддается лечению. Актер с женой сразу рассказали детям, что он испытывает проблемы со здоровьем.

9-летняя дочь актера, Эвелин, в школе свободно читает информацию о деменции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Я должна рассказать вам эту историю, и сделать это без слез, потому что, когда я услышала это от Эвелин, я расплакалась. Она спросила меня, знаю ли я, что люди с деменцией могут страдать от сильного обезвоживания. Я ответила, что не знаю и спросила, откуда знает она. Она ответила, что когда у нее было свободное время в школе, она нашла "интересные факты о деменции", — поделилась Эмма, — я поблагодарила ее и пообещала, что буду заботиться о том, чтобы у отца всегда была бутылка с водой. Это самое любящее и сочувственное, что можно сделать  проявить интерес и узнать о болезни своего папы".

После того, как стало известно о болезни актера, его семья стала чаще собираться вместе, а его бывшая жена Дэми Мур даже переехала в его дом жить, чтобы помогать заботиться о нем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, дочь Брюса Уиллиса и Дэми Мур Таллула рассказала, как была жертвой хейта из-за своего веса. Девушка долгое время страдала пищевым расстройством и буллингом в соцсети.

Ранее стало известно, что актриса Дэми Мур недавно стала бабушкой. Звезда "Призрака" в свободное время наслаждается отдыхом с новорожденной внучкой.

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