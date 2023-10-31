Дружина Брюса Вілліса жорстко прокоментувала галас щодо смерті Метью Перрі

Дружина Брюса Вілліса Емма Вілліс. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Зірку "Друзів" актора Метью Перрі знайшли мертвим у гідромасажній ванні в його будинку в Пасіфік Палісейдс у суботу. У мережі здійнявся галас: папараці чатують на родину актора, а фанати чергують біля квартири, де знімався легендарний ситком.

Дружина актора Брюса Вілліса у соціальній мережі сказала, що думає з цього приводу.

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Колишня модель та дружина Брюса Вілліса Емма Геммінг закликала прихильників актора поважати приватність родини зірки серіалу "Друзі". Вона переконана, що рідні Перрі мають право ділитися з громадськістю тим, що вони вважають за потрібне.

Дружина Брюса Вілліса Емма Вілліс попросила поважати память Метью Перрі. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

"Нам нічого не винні. Метью не є громадською власністю. Якщо інформація не надійшла безпосередньо від його рідних, то це просто шум і я продовжую проходити повз", — говорить модель.

Емма також зізналася, що її дратує, коли у ЗМІ з'являється інформація з місця смерті зірки.

"Мені не обов’язково чути дзвінок у 911 або знати про звіт патологанатомів. Чому? Тому що це абсолютно не моя справа. Цей рівень зівак та людей, які не мають права виносити це на широкий загал - вважаю просто жахливим. Дайте чоловіку спочивати з миром. Поважайте право його родини пережити траутр та втрату без цього галасу", — сказала дружина Брюса Вілліса.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон та інші "Друзі" зворушливо прокоментували смерть Метью Перрі.

Раніше ми писали, що до квартири "Друзів" не вщухає потік фанатів покійного Метью Перрі.