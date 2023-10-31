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Супруга Брюса Уиллиса жестко прокомментировала шум насчет смерти Мэтью Перри

31 октября 2023 16:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Брюса Уиллиса жестко прокомментировала шум о смерти Мэтью Перри
Жена Брюса Уиллиса Эмма Хэмминг. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезду "Друзей" актера Мэтью Перри нашли мертвым в гидромассажной ванне в его доме в Пасифик Палисейдс в субботу. В сети поднялся шум: папарацци подстерегают семью актера, а фанаты дежурят возле квартиры, где снимался легендарным ситком.

Жена актера Брюса Уиллиса в социальной сети сказала, что думает на этот счет.

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Возмущение Эммы Уиллис

Бывшая модель и жена Брюса Уиллиса Эмма Хэмминг призвала поклонников актера уважать приватность семьи звезды сериала "Друзья". Она убеждена, что родные Перри имеют право делиться с общественностью тем, что они считают нужным.

 

Жена Брюса Уиллиса Эмма Уиллис попросила уважать память Мэтью Перри. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/
Жена Брюса Уиллиса Эмма Хэмминг попросила уважать память Мэтью Перри. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

"Нам ничего не должны. Мэтью не является общественной собственностью. Если информация не поступила непосредственно от его родных, то это просто шум и я продолжаю проходить мимо", — говорит модель.

Эмма также призналась, что ее раздражает, когда в СМИ появляется информация с места смерти звезды.

"Мне не обязательно слышать звонок в 911 или знать об отчете патологанатомов. Почему? Потому что это абсолютно не мое дело. Этот уровень зевак и людей, не имеющих права выносить это на всеобщую общественность — считаю просто ужасным. Дайте мужчине почивать с миром. Уважайте право его семьи пережить траур и потерю без этого шума", — сказала жена Брюса Уиллиса.

Напомним, Дженнифер Энистон и другие "Друзья" трогательно прокомментировали смерть Мэтью Перри.

Ранее мы писали, что к квартире "Друзей" не утихает поток фанатов покойного Мэтью Перри.

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