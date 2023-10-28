Жена Джастина Бибера обнажила модельные формы на обложке журнала

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Хейли Бибер стала героиней обложки нового номера итальянского модного издания D Repubblica. 26-летняя модель и основательница косметического бренда Rhode позировала на вертолетной площадке в объективе фотографа Оливера Хедли Пирча в образе Saint Laurent.

Фото опубликовало издание в Instagram.

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Жена Джастина Бибера участвует в оригинальных фотосессиях и не боится экспериментов. Раньше красавица поделилась с поклонниками оригинальным лайфхаком. Звезда снимает стресс оригинальным способом.

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

Чтобы преодолеть волнение, Хейли погружается в емкость с ледяной водой. По словам модели, нырять нужно не менее чем на 30 секунд. Это помогает расслабиться и отпустить плохие мысли.

Хейли рассказала, что любит принимать холодные ванны вместе со своим мужем, музыкантом Джастином Бибером.

После окончания школы Хейли участвовала в модных кампаниях и подписывала контракты с брендами, в то же время она и ее подруги, среди которых были сестры Дженнер и Хадид, начали формировать в соцсетях первую волну моделей-инфлюэнсеров.

В 2009 году дядя Хейли, актер Алек Болдуин, познакомил ее с 15-летним канадским певцом Джастином Бибером. Но сама модель уверяет, что это произошло раньше. Супруги встретились в церкви, когда Хейли было 12 лет.

Напомним, дизайнер Андре Тан разобрал четыре образа американской модели и блогера Хейли Бибер.

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