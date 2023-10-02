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Наречена Джейсона Стетхема похизувалась супермодельною фігурою у прозорому вбранні

2 жовтня 2023 15:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наречена Джейсона Стетхема похизувалась супермодельною фігурою у прозорому вбранні
Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі поділилася серією пікантних світлин. Подруга Джейсона Стетхема вразила домашньою фотосесією у прозорому комбінезоні.

Знімки Роузі опублікувала у своєму Instagram.

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На фото Роузі Гантінгтон-Вайтлі позує на ліжку в білому вбранні, під яким не має білизни. На плечі модель накинула піджак.

 

Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/
Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/

 

Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/
Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/

 

Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/
Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/

 

Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/
Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/

 

Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/
Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/

"На добраніч", — лаконічно підписала фото знаменитість.

Супермодель переїхала з Малібу до свого обранця, актора Джейсона Стетхема, від якого народила двох дітей. Зірка продала свій маєток у Малібу за 18.5 млн доларів та оселилася у Лондоні.

"Я сільська дівчинка у серці. Провела багато часу у Лос-Анджелесі. Жила у інших містах: там гламур та розваги, але реальна краса за містом, особливо у моєму рідному містечку, де привітні люди, які посміхаються без причини. Повітря за містом свіже, і я досі люблю дивитися на овечок, свиней, качок, та авжеж, коней. Де б я не була, не люблю надовго їхати з дому. Там я відчуваю та насолоджуюся життям", — поділилася модель з журналом Great British LIFE.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі досі офіційно не оформила стосунки з Джейсоном Стетхемом. Пара заручилась у 2016 році.

"Ми чекаємо з нетерпінням на весілля, але це не є пріоритетом, ми щасливі. Я думаю було б прекрасно зіграти весілля, коли діти підростуть і зможуть бути частиною свята", — прокоментувала супермодель.

Нагадаємо, найдорожча модель світу у гламурній сукні очолила модне шоу L'Oreal.

Раніше мініатюрна Кім Кардаш'ян у сукні-ночнушці та діамантах завітала на модний показ Вікторії Бекхем.

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