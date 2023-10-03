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Дружина Джастіна Бібера підкреслила модельні форми корсетом Victoria's Secret

3 жовтня 2023 16:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Джастіна Бібера підкреслила модельні форми корсетом Victoria's Secret
Модель Гейлі Бібер. Фото: Victoria's Secret
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Гейлі Бібер знялася в новій гламурній кампанії Victoria's Secret. Також з дружиною співака Джастіна Бібера позували інші зірки бренду.

Про це пише Daily Mail.

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26-річна Гейлі Бібер на нових світлинах приміряла корсет та білизну з кристалами. Також на нових знімках з’явилися супермоделі Іман Хамам і Кендіс Свейнпол.

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: Victoria's Secret
Модель Гейлі Бібер. Фото: Victoria's Secret

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: Victoria's Secret
Модель Гейлі Бібер. Фото: Victoria's Secret

 

Модель Кендіс Свейнпол. Фото: Victoria's Secret
Модель Кендіс Свейнпол. Фото: Victoria's Secret

 

Модель Іман Хамам. Фото: Victoria's Secret
Модель Іман Хамам. Фото: Victoria's Secret

 

Модель Палома Елессер. Фото: Victoria's Secret
Модель Палома Елессер. Фото: Victoria's Secret

Хамам позувала в чорному шкіряному бюстгальтері push-up і спідниці з високою талією.

Марка Victoria's Secret не проводила показів з 2018 року. Про вихід фільму про легендарний бренд було оголошено в березні, в прес-релізі йшлося про "переосмислений показ мод із новим поколінням жінок з усього світу".

Це буде повнометражний фільм, який об’єднав моду, кіно, мистецтво та культуру за участю динамічних світових креативників, найкращих супермоделей.

Нагадаємо, Зендея відмовилась застібати сукню на червоній доріжці.

Раніше наречена Джейсона Стетхема похизувалась супермодельною фігурою у прозорому вбранні.

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