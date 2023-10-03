Спокуслива Зендея відмовилась застібати сукню на червоній доріжці
Акторка Зендея традиційно обирає для червоних доріжок яскраве вбрання. Цього разу зірка вдягнула сміливу сукню, яку вирішила майже не застібати.
Про це пише Daily Mail.
Сміливий вихід дівчини "Людини-павука"
Зендая виглядала розкішно на показі Louis Vuitton під час Тижня моди в Парижі. Акторка продемонструвала свою приголомшливу фігуру в білій сукні з глибоким декольте золотими лямками та сміливим розрізом до стегна.
Раніше зірка розповіла, що не хоче затримуватися в амплуа дівчини-підлітка.
"Я хочу знайти те, що мене мотивує. Я стаю старшою, я не можу грати підлітка до кінця свого життя", — говорить зірка "Людини-павука".
Успіх Зендеї принесла роль підлітка-наркоманки в серіалу "Ейфорiя". Провокаційний серіал миттєво став хітом. Вона зізналася, що почала скасовувати зустрічі з друзями, тому що не хотіла виходити і "псувати" їм вечори тією увагою, яку вона привертала.
Хоча Зендея завжди має час для шанувальників і відкрито розповідає про багато аспектів свого життя, вона вирішила тримати свій роман із актором Томом Холландом в таємниці.
Раніше наречена Джейсона Стетхема похизувалась супермодельною фігурою у прозорому вбранні.
Нагадаємо, найдорожча модель світу у гламурній сукні очолила модне шоу L'Oreal.