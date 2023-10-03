Спокуслива Зендея відмовилась застібати сукню на червоній доріжці

Акторка Зендея. Фото: WireImage

Акторка Зендея традиційно обирає для червоних доріжок яскраве вбрання. Цього разу зірка вдягнула сміливу сукню, яку вирішила майже не застібати.

Про це пише Daily Mail.

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Зендая виглядала розкішно на показі Louis Vuitton під час Тижня моди в Парижі. Акторка продемонструвала свою приголомшливу фігуру в білій сукні з глибоким декольте золотими лямками та сміливим розрізом до стегна.

Акторка Зендея. Фото: WireImage

Раніше зірка розповіла, що не хоче затримуватися в амплуа дівчини-підлітка.

"Я хочу знайти те, що мене мотивує. Я стаю старшою, я не можу грати підлітка до кінця свого життя", — говорить зірка "Людини-павука".

Успіх Зендеї принесла роль підлітка-наркоманки в серіалу "Ейфорiя". Провокаційний серіал миттєво став хітом. Вона зізналася, що почала скасовувати зустрічі з друзями, тому що не хотіла виходити і "псувати" їм вечори тією увагою, яку вона привертала.

Хоча Зендея завжди має час для шанувальників і відкрито розповідає про багато аспектів свого життя, вона вирішила тримати свій роман із актором Томом Холландом в таємниці.

Раніше наречена Джейсона Стетхема похизувалась супермодельною фігурою у прозорому вбранні.

Нагадаємо, найдорожча модель світу у гламурній сукні очолила модне шоу L'Oreal.