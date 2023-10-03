Модель Хейли Бибер. Фото: Victoria's Secret

Модель Хейли Бибер снялась в новой гламурной кампании Victoria's Secret. Также с супругой певца Джастина Бибера позировали другие звезды бренда.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Хейли Бибер примерила сияющий образ

26-летняя Хейли Бибер на новых фотографиях примерила корсет и белье с кристаллами. Также на новых снимках появились супермодели Иман Хамам и Кэндис Свейнпол.

Модель Хейли Бибер. Фото: Victoria's Secret

Модель Хейли Бибер. Фото: Victoria's Secret

Модель Кэндис Свейнпол. Фото: Victoria's Secret

Модель Иман Хаммом. Фото: Victoria's Secret

Модель Палома Элесер. Фото: Victoria's Secret

Хамам позировала в черном кожаном бюстгальтере push-up и юбке с высокой талией.

Марка Victoria's Secret не проводила показов с 2018 года. О выходе фильма о легендарном бренде было объявлено в марте, в пресс-релизе речь шла о "переосмысленном показе мод с новым поколением женщин со всего мира".

Это будет полнометражный фильм, объединивший моду, кино, искусство и культуру с участием динамичных мировых креативщиков, лучших супермоделей.

Напомним, Зендея отказалась застегивать платье на красной дорожке.

Ранее невеста Джейсона Стэтхэма похвасталась супермодельной фигурой в прозрачном наряде.