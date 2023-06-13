Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дружина Джастіна Бібера показала оригінальний спосіб боротьби з хвилюванням arrow

Дружина Джастіна Бібера показала оригінальний спосіб боротьби з хвилюванням

13 червня 2023 18:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Джастіна Бібера показала оригінальний спосіб боретьби з хвилюванням
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина Джастіна Бібера, модель Гейлі, поділилась з прихильниками оригінальним лайфхаком. Зірка знімає стрес в оригінальний спосіб.

Про це Гейлі Бібер розповіла у своєму Tik Tok.

Читайте також:

Крижана вода проти стресу

Виявляється, щоб подолати хвилювання, Гейлі занурюється у ємність з крижаною водою. За словами моделі, пірнати треба не менш ніж на 30 секунд. Це допомагає розслабитися тілу та відпустити погані думки.

Раніше Гейлі розповіла, що любить приймати холодні ванни разом зі своїм чоловіком, музикантом Джастіном Бібером.

@haileybieber

back with another cold plunge series. cold plunging has helped me a lot with anxiety and overall mood. 💙

♬ girls like me don't cry (sped up) - thuy

"Він обожнює сауни та холодні ванни. Саме холод мені не подобається найбільше. Але, якщо я вже ступила у крижану воду, то наче на світ наново народилася. Важко робити речі, які випробовують. Джастін дуже дисциплінований і піклується про власне тіло. Деякі речі ми робимо окремо, деякі разом", — говорить Гейлі.

За словами фахівців завдяки крижаній воді можна дійсно покращити як фізичне так і ментальне здоров'я. Холодний душ знижу стрес, бореться з інфекцією та допомагає із лікуванням ран.

Нещодавно Гейлі Бібер розповіла, що мріє стати матір’ю. 26-річна дружина співака Джастіна Бібера ніяк не може наважитися на це.

Нагадаємо, дизайнер Андре Тан розібрав чотири образи американської моделі та блогерки Гейлі Бібер. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB