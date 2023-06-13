Дружина Джастіна Бібера показала оригінальний спосіб боретьби з хвилюванням

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Дружина Джастіна Бібера, модель Гейлі, поділилась з прихильниками оригінальним лайфхаком. Зірка знімає стрес в оригінальний спосіб.

Про це Гейлі Бібер розповіла у своєму Tik Tok.

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Крижана вода проти стресу

Виявляється, щоб подолати хвилювання, Гейлі занурюється у ємність з крижаною водою. За словами моделі, пірнати треба не менш ніж на 30 секунд. Це допомагає розслабитися тілу та відпустити погані думки.

Раніше Гейлі розповіла, що любить приймати холодні ванни разом зі своїм чоловіком, музикантом Джастіном Бібером.

@haileybieber back with another cold plunge series. cold plunging has helped me a lot with anxiety and overall mood. 💙 ♬ girls like me don't cry (sped up) - thuy

"Він обожнює сауни та холодні ванни. Саме холод мені не подобається найбільше. Але, якщо я вже ступила у крижану воду, то наче на світ наново народилася. Важко робити речі, які випробовують. Джастін дуже дисциплінований і піклується про власне тіло. Деякі речі ми робимо окремо, деякі разом", — говорить Гейлі.

За словами фахівців завдяки крижаній воді можна дійсно покращити як фізичне так і ментальне здоров'я. Холодний душ знижу стрес, бореться з інфекцією та допомагає із лікуванням ран.

Нещодавно Гейлі Бібер розповіла, що мріє стати матір’ю. 26-річна дружина співака Джастіна Бібера ніяк не може наважитися на це.

Нагадаємо, дизайнер Андре Тан розібрав чотири образи американської моделі та блогерки Гейлі Бібер.