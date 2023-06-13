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Жена Джастина Бибера показала оригинальный способ борьбы с волнением

13 июня 2023 18:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Джастина Бибера показала оригинальный способ борьбы с волнением
Модель Хэйли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена Джастина Бибера, модель Хэйли, поделилась с поклонниками оригинальным лайфхаком. Звезда снимает стресс оригинальным способом.

Об этом Хэйли Бибер рассказала в своем Tik Tok.

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Ледяная вода против стресса

Оказывается, чтобы преодолеть волнение, Хэйли погружается в емкость с ледяной водой. По словам модели, нырять нужно не менее чем на 30 секунд. Это помогает расслабиться и отпустить плохие мысли.

Ранее Хэйли рассказала, что любит принимать холодные ванны вместе со своим мужем, музыкантом Джастином Бибером.

@haileybieber

back with another cold plunge series. cold plunging ha helped me a lot with anxiety and overall mood. 💙

♬ girls like me don't cry (sped up) - thuy

"Он обожает сауны и холодные ванны. Именно холод мне не нравится больше всего. Но, если я уже ступила в ледяную воду, то будто на свет заново родилась. Трудно делать вещи, которые испытывают тебя на прочность. Джастин очень дисциплинирован и заботится о собственном теле. Некоторые вещи мы делаем отдельно, некоторые вместе", — говорит Хэйли.

По словам специалистов, благодаря ледяной воде можно действительно улучшить как физическое так и ментальное здоровье. Холодный душ снижает стресс, борется с инфекцией и помогает с лечением ран.

Недавно Хэйли Бибер рассказала, что мечтает стать матерью. 26-летняя жена певца Джастина Бибера никак не может решиться на это.

Напоним, дизайнер Андре Тан разобрал четыре образа американской модели и блогерши Хейли Бибер.

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