Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дружина Джастіна Бібера у мереживній білизні перевтілилася у героїню "Дуже страшного кіно" arrow

Дружина Джастіна Бібера у мереживній білизні перевтілилася у героїню "Дуже страшного кіно"

30 жовтня 2023 15:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Джастіна Бібера у мереживній білизні перевтілилася у героїню "Дуже страшного кіно"
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Гейлі Бібер засвітила новий образ на Гелловін. Модель приміряла роль Кармен Електри у знаменитій сцені з "Дуже страшного кіно".

Фото Гейлі показала в соціальній мережі.

Читайте також:

Гейлі Бібер у легендарному образі

На одному з кадрів Хейлі відтворила сцену, в якій дзвонить у поліцію, на інших позує у білій спідній білизні. На останньому кадрі модель забруднена фальшивою кров'ю: за сюжетом героїня фільму зазнала поранення, але її врятував силіконовий імплант.

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Гейлі разом з чоловіком Джастіном Бібером щороку обирає незвичні костюми на Гелловін. Пара знайома з 12 років. За словами Гейлі, що вона звикла до переїздів, а будинком для неї є Джастін та їхні домашні улюбленці.

"Дім для мене — це те, що я можу бути будь-де. Поки я поряд зі своїми собаками і чоловіком, я в порядку. Я можу зробити з цього дім у будь-якому місці", — говорить модель.

Гейлі заснувала косметичну імперію Rhode у 2022 році і сама є обличчям власних засобів для догляду за шкірою. Модель тестує продукцію доти, доки вона не стане ідеальною. А для створення унікальних кампейнів вона кличе своїх талановитих друзів та знайомих — фотографів, візажистів, стилістів.

Нагадаємо, вагітна Кортні Кардаш’ян перевтілилася у свою сестру-мільярдерку.

Раніше мама Ілона Маска приголомшила моторошним образом у сукні покійної сестри.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі