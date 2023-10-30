Дружина Джастіна Бібера у мереживній білизні перевтілилася у героїню "Дуже страшного кіно"

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Гейлі Бібер засвітила новий образ на Гелловін. Модель приміряла роль Кармен Електри у знаменитій сцені з "Дуже страшного кіно".

Фото Гейлі показала в соціальній мережі.

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На одному з кадрів Хейлі відтворила сцену, в якій дзвонить у поліцію, на інших позує у білій спідній білизні. На останньому кадрі модель забруднена фальшивою кров'ю: за сюжетом героїня фільму зазнала поранення, але її врятував силіконовий імплант.

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Гейлі разом з чоловіком Джастіном Бібером щороку обирає незвичні костюми на Гелловін. Пара знайома з 12 років. За словами Гейлі, що вона звикла до переїздів, а будинком для неї є Джастін та їхні домашні улюбленці.

"Дім для мене — це те, що я можу бути будь-де. Поки я поряд зі своїми собаками і чоловіком, я в порядку. Я можу зробити з цього дім у будь-якому місці", — говорить модель.

Гейлі заснувала косметичну імперію Rhode у 2022 році і сама є обличчям власних засобів для догляду за шкірою. Модель тестує продукцію доти, доки вона не стане ідеальною. А для створення унікальних кампейнів вона кличе своїх талановитих друзів та знайомих — фотографів, візажистів, стилістів.

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