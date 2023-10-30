Мама Ілона Маска приголомшила моторошним образом у сукні покійної сестри

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мама бізнесмена Ілона Маска, Мей Маск, почала святкували Гелловін. Модель приміряла шокуючий образ вампіра на вечірці.

Фото у сукні з історією Мей поділилась у своєму Instagram.

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74-річна модель Мей Маск розповіла, що її сукні 55 років, і вона належала її покійній сестрі, яка була вчителем, а потім поїхала до Іспанії вивчати фламенко, танець був її пристрастю. У Мадриді вона шила безліч суконь і танцювала по всій Європі.

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Сестра Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Сестра Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

"У 1969 році я відвідав її в Брюсселі. Вона жила в іспанській сім’ї та вільно розмовляла іспанською. Вона танцювала в Мулен Руж. Я спала на підлозі в її крихітній спальні. Туалет і душ були в коридорі і були спільними для всіх. Багато художників не мають хороших доходів, але вони щасливі, займаючись улюбленою справою", — розповіла мама Ілона Маска.

За словами моделі, її сестра продовжувала викладати танці в Південній Африці та Канаді, посміхаючись до кінця, після 12 років лікування раку товстої кишки і ніколи не скаржилася.

Мей Маск щиро розповідає підписникам у соцмережі про власне житті. Жінка має 50-річний досвід у модельній індустрії. Мей навіть у своєму поважному віці часто виходить на подіум.

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