Жена Джастина Бибера в кружевном белье превратилась в героиню "Очень страшного кино"

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Хейли Бибер засветила новый образ на Хэллоуин. Модель примерила роль Кармен Электры в знаменитой сцене из "Очень страшного кино".

Фото Хейли показала в социальной сети.

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На одном из кадров Хейли воспроизвела сцену, в которой звонит в полицию, на других позирует в белом нижнем белье. На последнем кадре модель измазана фальшивой кровью: по сюжету героиня фильма получила ранение, но ее спас силиконовый имплант.

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Хейли вместе с мужем Джастином Бибером каждый год выбирает необычные костюмы на Хэллоуин. Пара знакома с 12 лет. По словам Хейли, она привыкла к переездам, а домом для нее является Джастин и их домашние любимцы.

"Дом для меня — это где угодно. Пока я рядом со своими собаками и мужем, я в порядке. Я могу сделать из этого дом в любом месте", — говорит модель.

Хейли основала косметическую империю Rhode в 2022 году и сама является лицом собственных средств по уходу за кожей. Модель тестирует продукцию, пока она не станет идеальной. А для создания уникальных кампейнов она зовет своих талантливых друзей и знакомых фотографов, визажистов, стилистов.

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