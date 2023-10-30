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Жена Джастина Бибера в кружевном белье превратилась в героиню "Очень страшного кино"

30 октября 2023 15:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Джастина Бибера в кружевном белье превратилась в героиню "Очень страшного кино"
Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Хейли Бибер засветила новый образ на Хэллоуин. Модель примерила роль Кармен Электры в знаменитой сцене из "Очень страшного кино".

Фото Хейли показала в социальной сети.

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На одном из кадров Хейли воспроизвела сцену, в которой звонит в полицию, на других позирует в белом нижнем белье. На последнем кадре модель измазана фальшивой кровью: по сюжету героиня фильма получила ранение, но ее спас силиконовый имплант.

 

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Модель Гейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Хейли вместе с мужем Джастином Бибером каждый год выбирает необычные костюмы на Хэллоуин. Пара знакома с 12 лет. По словам Хейли, она привыкла к переездам, а домом для нее является Джастин и их домашние любимцы.

"Дом для меня — это где угодно. Пока я рядом со своими собаками и мужем, я в порядке. Я могу сделать из этого дом в любом месте", — говорит модель.

Хейли основала косметическую империю Rhode в 2022 году и сама является лицом собственных средств по уходу за кожей. Модель тестирует продукцию, пока она не станет идеальной. А для создания уникальных кампейнов она зовет своих талантливых друзей и знакомых фотографов, визажистов, стилистов.

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