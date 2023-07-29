Зваблива дружина Джастіна Бібера прикрасила обкладинку Vogue

Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Дружина Джастіна Бібера, Гейлі, взяла участь у стильній фотосесії. Зірка прикрасила вересневу обкладинку глянцю.

Красуня знялась для Vogue Japan.

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Стильна Гейлі

Гейлі Бібер позувала у Vogue в топі кремового кольору, доповнивши його чорними штанами. На іншому фото 26-річна красуня приміряла коричневі рукавички та великий золотий браслет, а також сережки-краплі. Доповнила модель образ макіяжем смокі-айз. З прикрас зірка обрала марки Saint Laurent і Tiffany.

Раніше Гейлі запитали про те, як вона ставиться, що має талант започатковувати тренди і модні стилі.

Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

"Я вважаю будь-який вплив, який я можу мати на когось, мені лестить. Кожен раз, коли хтось підходить до мене і каже: "Я весь час дивлюся на твій стиль, і мені подобається. Мене він дуже надихає". Я все ще нервую. Це найкраща частина творчості для мене. Я навіть не можу повірити, що люди хочуть дивитися на те, що я роблю, і що вони надихаються цим. Я так вдячний. Думаю, що це дійсно круто і справді дивовижно. І я відчуваю, що я в цьому разом з ними", — сказала вона.

Нещодавно Гейлі Бібер розповіла, що мріє стати матір’ю. Але 26-річна дружина співака Джастіна Бібера ніяк не може наважитися на це.

Нагадаємо, дизайнер Андре Тан розібрав чотири образи американської моделі та блогерки Гейлі Бібер.