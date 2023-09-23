Жена Джастина Бибера зажгла стройные ножки в фотосессии в стиле 80-х

Модель Гейли Бибер. Фото: instagram.com/rhode/

Модель и жена певца Джастина Бибер Хейли снялась в промо своего бренда косметики. Звезда примеряла необычный ретро-образ.

Фото появились в соцсети модели.

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26-летняя модель позировала на съемке в стиле 1980-х годов. Звезда, недавно отпраздновавшая пятую годовщину свадьбы путешествием в Японию с мужем Джастином Бибером, объединила трико с белыми носками и шелковыми балетками. Во время фотосессии Бибер дополнила образ несколькими украшениями, придавшими ей еще больше блеска.

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/rhode/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/rhode/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/rhode/

Недавно модель пообщалась с Forbes, рассказав о том, что вдохновеило ее на новую линейку продуктов.

"Я считаю, что уход за кожей и красота должны доставлять удовольствие, а эти оттенки созданы для игры", — сказала она.

Звезда обсудила, как ее танцевальное прошлое повлияло на нее.

"Когда-то я была танцовщицей балета, поэтому макияж играл большую роль", — сказала модель.

Напомним, дочь Миллы Йовович появилась на обложке модного глянца.

Ранее Шакира топлесс украсила обложку известного глянца.