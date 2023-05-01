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Жена Эда Ширана рассказала, что сделал певец после того, как у нее диагностировали рак

1 мая 2023 08:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Жена Эда Ширана рассказала, что сделал певец после того, как у нее диагностировали рак
Британский певец Эд Ширан. Фото: Flickr
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом месяце 32-летний британский певец Эд Ширан впервые рассказал, что у его жены Черри Сиборн обнаружили опухоль во время беременности вторым ребенком. Девочка родилась в мае прошлого года. Но только сейчас звездная пара делится тем, через что им пришлось пройти. Черри призналась, что сделал Эд в первые дни, когда узнал ее диагноз.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Что сделал Эд Ширан

В специальном выпуске Disney+ звездная пара рассказала о переживаниях, когда узнали об онкологии Сиборна. Певец и его возлюбленная держали в тайне беременность. Эд Ширан признался, что страдал от страха, депрессии и тревоги, поскольку у Черри обнаружили опухоль, которую она не могла вылечить, пока не родила дочь.

В то же время Сиборн сообщила, чем занимался звездный муж после оглашения врачами диагноза.

"На следующий день Эд спустился в подвал и написал семь песен за четыре часа. Некоторые люди пишут дневник и выражают свои эмоции в нем. А для Эда, если произойдет что-то шокирующее, он пойдет и напишет песню", — рассказала жена британского музыканта.

"Музыка всегда была для меня терапией. Это был способ раскрыть мои мысли и чувства в детстве, и это работает. Это действительно работает", подытожил Эд Ширан.

Напомним, ранее мы писали, что Эд Ширан посетил судебное слушание по авторским правам в одном из судов Нью-Йорка (США). Также мы рассказывали, что у певицы Камалии диагностировали хроническое заболевание, влияющее на ее внешность.

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