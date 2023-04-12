Камалія зізналась, що в неї діагностували хронічне захворювання, яке впливає на її зовнішність

Співачка Камалія (справжнє ім'я Наталія Захур). Фото: 1+1

Співачка Камалія (KAMALIYA) за понад рік повномасштабної війни дала безліч благодійних виступів і випустила патріотичні пісні. Постійні перельоти, перебування в укриттях та стрес негативно впливають на її здоров'ї.

В інтерв’ю програмі "ЖВЛ" співачка розповіла про хронічну хворобу.

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Діагноз 45-річної Камалії — аутоімунний тиреоїдит, також відомий як хвороба Хашимото. Це впливає на зовнішність, викликає сильні набряки і, як наслідок, набір ваги.

"У мене аутоімунний тиреоїдит. Просто починаю набрякати. Я як кулька, туди-сюди, надуваюся і здуваюся. З цим дуже важко боротися. Сьогодні я така, а завтра можу прокинутися, і плюс чотири кілограми. І на обличчі це відображається, і на всьому. Мені дуже важко", — зізналась Камалія.

Зовнішній вигляд співачки нечасто, але інколи критикують у соцмережах. Це засмучує Камалію до сліз, втім показувати емоції вона не збирається. За словами зірки, вона артистка, тож такі речі неприпустимі.

Фрагмент у відео з 10:55

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія в Пакистані презентувала свою першу пісню рідною мовою чоловіка та кліп на неї. Також ми розповідали, що Камалія отримувала дзвінки від Путіна та згадала, як виступала перед ним.