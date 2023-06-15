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Дружина Каньє Веста прогулялась містом босоніж в колготках без спідньої білизни

15 червня 2023 07:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дружина Каньє Веста прогулялась містом босоніж в колготках без спідньої білизни
Каньє Вест з дружиною. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Одіозний американський репер Каньє Вест продовжує епатувати за допомогою одягу. Не встиг світ забути про мішки на його голові, як колишній чоловік світської левиці Кім Кардаш’ян взявся за свою новоспечену дружину Б’янку Цензорі. Її нещодавню публічну появу активно обговорюють не тільки модні критики та колеги репера, але й користувачі соцмереж.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Подробиці 

46-річний репер обожнює контролювати стиль своїх обраниць. Це він робив з Кім, акторкою Джулією Фокс і тепер з Б’янкою. Вона його колишня підопічна та з початку цього року дружина. Важко не помітити її схожість з Кім Кардаш’ян. 

Втім, світська левиця вочевидь не просто так розлучилась зі скандальним репером. Бо його модні вподобання стають все більш провокаційними. Так, зіркова пара вирішила поїхала до одного з закладів швидкого харчування. І все б нічого, але в публічне місце Б'янка вирушила в  колготках на босу ногу. Не стала заморочуватися вона й зі спідньою білизною. Бо її просто не було.

З деяких ракурсів шанувальники зіркової пари побачили "п’яту точку" Цензорі і почали порівнювати її з апетитними формами Кім. 

Менеджмент Каньє, як звичайно, стилістичний вибір свого боса місцевим таблоїдам не прокоментував. 

Каньє Вест з дружиною. Фото: Page Six
Попа дружини Каньє Веста. Фото: Page Six

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каньє Вест в черговий раз постане перед судом. Також ми розповідали, що новоспечена дружина Каньє Веста шокувала образом у новій рекламі бренду репера.

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