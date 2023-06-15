Жена Канье Уэста прогулялась по городу босиком в колготках без нижнего белья

Канье Уэст с женой. Фото: Google

Одиозный американский рэпер Канье Уэст продолжает эпатировать с помощью одежды. Не успел мир забыть о мешках на его голове, как бывший муж светской львицы Ким Кардашьян взялся за свою новоиспеченную жену Бьянку Цензори. Ее недавнее публичное появление активно обсуждают не только модные критики и коллеги рэпера, но и пользователи соцсетей.

Об этом сообщает издание Page Six.

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46-летний рэпер обожает контролировать стиль своих избранниц. Это он делал с Ким, актрисой Джулией Фокс и теперь с Бьянкой. Она его бывшая подопечная и с начала этого года жена. Трудно не заметить ее сходство с Ким Кардашьян.

Впрочем, светская львица явно не просто так развелась со скандальным рэпером. Ибо его модные предпочтения становятся все более провокационными. Так, звездная пара решила поехать в одно из заведений быстрого питания. И все бы ничего, но в публичное место Бьянка отправилась в колготках на босу ногу. Не стала заморачиваться она и с нижним бельем. Потому что его просто не было.

С некоторых ракурсов поклонники звездной пары увидели "пятую точку" Цензори и начали сравнивать ее с аппетитными формами Ким.

Менеджмент Канье, как обычно, стилистический выбор своего босса местным таблоидам не прокомментировал.

Канье Уэст с женой. Фото: Page Six

Попа жены Канье ВУэста. Фото: Page Six

Напомним, ранее мы писали, что Канье Уэст в очередной раз предстанет перед судом. Также мы рассказывали, что новоиспеченная жена Канье Уэста шокировала образом в новой рекламе бренда рэпера.