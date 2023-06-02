Каньє Вест постане перед судом: в чому його звинувачують

Репер та бізнесмен Каньє Вест. Фото: Google

Останнім часом адвокати американського репера та бізнесмена Каньє Веста працюють в нонстоп режимі. На колишнього чоловіка світської левиці Кім Кардаш’ян знову подали до суду.

Про це повідомляє видання Billboard.

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Подробиці

Американська фотографиня Ніколь Лехманік звинуватила одіозного репера в нападі на неї, яке мали місце бути 27 січня цього року. Тоді Каньє та його новоспечена дружина Б'янка поверталися з баскетбольного матчу. За словами Ніколь, вона помітила, як Каньє сперечався з іншим фотографом на вулиці, і, турбуючись за безпеку свого колеги, вирішила зняти те, що відбувається, на смартфон.

Фотографиня стверджує, що Каньє підійшов до неї, відібрав смартфон та після суперечок кинув його на дорогу.

Дівчина запевняє, що дії репера завдали їй значного психологічного та емоційного болю. Ніколь вимагає відшкодування медичних витрат та компенсацію за втрату гаджета, яка призвела до неможливості працювати.

Також у позові фотографиня просить, щоб правоохоронці видали ордер, який заборонив би Каньє наближатися до будь-якого папараці. Адвокати репера поки що на позов не відреагували.

Вони, вочевидь, зайняті іншою справою. Нещодавно проти американського репера та його лінії одягу Yeezу подала до суду компанія The Gap. Виявляється, Каньє Уест неузгоджено змінив інтер’єр в будинку, який знімає в Лос–Анджелесі.

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