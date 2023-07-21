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Кім Кардаш'ян не впізнати у новому сезоні "Американської історія жахів"

21 липня 2023 11:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кім Кардаш'ян не впізнати у новому сезоні "Американської історія жахів"
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян зазнала приголомшливої трансформації під час зйомок в новому тизері 12-го сезону "Американської історії жахів" "Delicate". 42-річна знаменитість одягла платинову перуку для свого готичного перевтілення у серіалі, у якому також задіяні Емма Робертс і Кара Делевінь.

Про це пише Daily Mail.

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У 43-секундному тизері можна побачити маму чотирьох дітей, Кім Кардаш’ян, яка тримає на руках немовля, під моторошне відтворення колискової пісні Rock-a-bye baby, яка грає на задньому плані. Засновниця SKIMS позує з парою чорних рукавичок до ліктя, червоною помадою, вибіленими бровами та надзвичайно довгими накладними віями.

 

Кім Кардаш'ян не впізнати у новому сезоні "Американської історія жахів". Фото: dailymail.co.uk

 

Кім Кардаш'ян не впізнати у новому сезоні "Американської історія жахів". Фото: dailymail.co.uk

Реакції на трейлер посипалася в Twitter, коли один користувач соціальних мереж зізнався:

"Я не розумів, як вона впишеться в шоу, коли його анонсували, але наразі (щодо зовнішнього вигляду) вона виглядає дуже добре!".

Інший написав у Твіттері: "Ой, ой, вона виглядає так круто".

 

Минулого місяця Кім Кардаш’ян оголосила про свою роль у серіалі в соціальних мережах. Кім не розкрила, в якій якості і чи грає вона саму себе, однак The Hollywood Reporter розкрив подробиці незабаром після того, як зірка поділилася оголошенням.

12-й сезон серіалу називатиметься "Delicate" і буде заснований на новому романі Даніель Валентайн під назвою "Delicate Condition".

У заяві шоуранерів йдеться про те, що Кім є однією з найбільших і найяскравіших телезірок у світі, тож її раді вітати в сім’ї серіалу і спеціально для неї написали "веселу, стильну та надзвичайно жахливу роль".

"Цей сезон амбітний і не схожий ні на що, що ми коли-небудь робили", — обіцяють творці проекту.

Кім Кардаш’ян знялася в 114 епізодах — 20 сезонах проекту Keeping Up With the Kardashians — з 2015 по 2021 рік.

У 2021 році Кім також була ведучою в Saturday Night Live, що призвело до стосунків з Пітом Девідсоном майже на рік. Кім також спробувала свої сили в музичній індустрії зі своєю піснею Jam (Turn it Up) у 2012 році. Кім керує дуже успішним брендом білизни, одягу для відпочинку та сну SKIMS, який вона заснувала в 2019 році. Вона також заснувала SKKN by Kim, бренд догляду за шкірою.

Раніше стало відомо, що у 2023 році сестра Кім Кардаш'ян Кайлі посіла 38 місце у рейтингу найбагатших жінок, маючи 680  мільйонів доларів. Кім випередила молодшу сестру, піднявшись на 21 місце зі статком у 1.2 мільярди доларів.

Нагадаємо, зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян стрімко схудла останнім часом. Хлої, за словами близьких, майже не спить і перебуває у постійному напруженні.

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