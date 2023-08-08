Жена Канье Веста разгневала итальянцев своими слишком откровенными выходами.

Рэпер Канье Уэст с женой. Фото: instagram.com/lamordidapa/

Возмущенные итальянцы раскритиковали "жену" Канье Уэста Бьянку Ченсори за то, что она надела чрезвычайно откровенный наряд во время визита пары в страну. В сети местные жители не сдерживали гнева.

Об этом пишет Daily Mail.

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28-летняя австралийская архитектор на прошлой неделе вместе с 46-летним Канье прибыла в Италию и несколько раз выходила без белья под прозрачной одеждой.

Местные жители Италии назвали наряды "копии" Ким Кардашьян "неуважительными" в социальных сетях, а некоторые сказали, что "нескромные" Бьянке и Канье не рады в стране, известной своим консервативным католическим наследием.

"Нам не нужен этот хлам в Италии", — прокомментировал один итальянский пользователь, а другой назвал наряды Бьянки "вульгарными".

Пользователи из других стран согласились с этим мнением, а один прокомментировал: "Планируя поездку в Италию, я несколько раз читал, что итальянцы очень модны и достаточно консервативны в выборе одежды. Интересно, что они думают об этом эксгибиционисте?".

"Кто-то забыл сказать бывшему "преподобному" Канье, что они в консервативной католической стране, а не в Майами или в Нью-Йорке...".

"Абсолютно неуважительная и ужасная одежда. Мне безразлично, что он ее одевает, она не должна этого допускать. Я думал, что Италия — одна из многих европейских стран, в которых вас могут привлечь к ответственности за неподходящую одежду?"

"Невероятное неуважение к другим людям — выходить на улицу практически голым".

Во время визита во Флоренцию Бьянка была замечена в ресторане с Канье в прозрачном сетчатом топе, открывавшем ее обнаженную грудь, в сочетании с макси-платьем с низкой талией и без обуви.

Через день она снова вышла босиком, на этот раз в черных леггинсах.

В субботу Бьянка показала еще один непристойный образ, когда она путешествовала по Тоскане с Канье в прозрачном комбинезоне и на каблуках.

Канье и Бьянка поженились на частной церемонии в Беверли-Хиллз в январе, примерно через два месяца после завершения развода рэпера с Ким Кардашьян.

Однако законность союза под вопросом, поскольку они не представили свидетельства о браке.

У Бьянки есть диплом по архитектуре. Она работала в дизайнерской компании Канье Yeezy до их встречи.

По данным Marie Claire, она присоединилась к компании в 2020 году. Неизвестно, работает ли она все еще там.

Напомним, Ким Кардашьян не узнать в новом сезоне "Американской истории ужасов".

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